Quadient reconnue pour ses avancées climatiques
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:41
Cette note A- marque une amélioration significative par rapport aux années précédentes et reconnaît les progrès réalisés par Quadient dans l'intégration de l'action climatique au coeur de sa stratégie de long terme.
Quadient partage les données de sa performance climatique avec CDP depuis 2009, afin d'évaluer ses actions et de se comparer à ses pairs. Après sept années consécutives notées B, l'obtention d'un A- reflète le niveau de maturité atteint par la gouvernance climatique de Quadient, la crédibilité de sa feuille de route de décarbonation, ainsi que les résultats concrets déjà obtenus. Cette note positionne Quadient dans la catégorie "Leadership" de CDP et s'inscrit pleinement dans son plan stratégique "Elevate to 2030", au sein duquel la durabilité constitue un levier de résilience, d'innovation et de création de valeur à long terme.
