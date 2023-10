Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: rachat partiel d'obligations 2025 information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Quadient annonce avoir procédé, le 19 octobre, à un rachat partiel des obligations émises par le groupe le 23 janvier 2020, obligations pour un montant de 325 millions d'euros au taux de 2,25% et à échéance 3 février 2025.



Ce rachat partiel ayant porté sur un montant nominal de 34,2 millions d'euros, le montant nominal restant en circulation au titre de cette souche obligataire après cette opération s'établit donc à 290,8 millions.





