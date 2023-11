Quadient : plus de 200 millions d'euros d'ARR pour son activité logicielle

(AOF) - Quadient, spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, a dépassé les 202 millions d'euros de base de revenus récurrents annuels (ARR) pour son activité logicielle. Ce seuil d’ARR, un indicateur qui reflète les revenus futurs liés aux souscriptions, a été franchi à la fin du troisième trimestre de l’année fiscale 2023, débutée le 1er février 2023. À la fin de ce troisième trimestre, l'offre logicielle de Quadient affichait une forte croissance organique annualisée de son ARR, de 13,4%.

"La croissance de l'ARR s'est accélérée depuis 2019 suite au changement de modèle économique logiciel, passant de la licence au SaaS (logiciel en tant que service), ce qui a permis de pratiquement doubler l'ARR en moins de 4 ans, et faire progresser les revenus liés aux abonnements de 50 à 80% du chiffre d'affaires logiciel global sur la même période", souligne Quadient.

