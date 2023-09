Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: partenariat technologique avec Repay information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat technologique avec Repay, un fournisseur de solutions de paiement verticalement intégrées, afin d'améliorer l'expérience de paiement au sein de sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) basée sur le cloud.



Repay dessert plusieurs secteurs d'activité pour les paiements aux entreprises en Amérique du Nord, y compris la distribution automobile, l'éducation, les administrations, la santé, les médias et l'hôtellerie.



'Avec la nouvelle intégration de Repay, Quadient AP optimise et automatise le processus de comptabilité fournisseurs, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d'augmenter la visibilité et le contrôle', explique-t-il.





