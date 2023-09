Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: partenariat stratégique avec Coface information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - Quadient et Coface annoncent leur partenariat stratégique visant à offrir aux entreprises une solution avancée de gestion du risque client, un nouveau partenariat qui démarrera en France avant d'être rapidement étendu aux marchés anglais et américain.



Proposées comme un module additionnel pour l'automatisation de la gestion des comptes client dans la plateforme cloud de Quadient, les informations enrichies fournies par Coface permettront des analyses financières plus précises des clients, prospects et fournisseurs.



Précieuses pour évaluer le risque de crédit en temps réel, ces informations granulaires prennent en compte l'évolution des conditions de marché, les informations financières d'une entreprise, l'analyse des risques sectoriels et les données exclusives de Coface.



Pour Quadient, ce partenariat vient améliorer la précision de l'analyse crédit et la performance des entreprises de toutes tailles, déjà familiarisées avec sa solution de gestion des comptes clients alimentée par l'IA, Quadient AR.