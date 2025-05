Quadient: partenariat avec Stasher au Royaume-Uni. information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat stratégique avec Stasher, première plateforme mondiale de consigne à bagages, marquant une étape importante dans le développement du réseau de Stasher au Royaume-Uni.



Il permettra aux voyageurs dans les principales villes britanniques, d'accéder à des solutions de consigne à bagages pratiques, sécurisées et facilement accessibles via plus de 1.640 consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient.



'Ce partenariat illustre une nouvelle fois l'engagement de Quadient à proposer une large gamme de services pour améliorer la logistique du dernier kilomètre en milieu urbain et à simplifier le quotidien des consommateurs', affirme la société.





