Quadient: partenariat avec Motor Fuel Group au Royaume-Uni 12/10/2023

(CercleFinance.com) - Quadient annonce un nouveau partenariat avec Motor Fuel Group (MFG), l'un des principaux exploitants indépendants de stations-service au Royaume-Uni, qui accueillera plusieurs points Parcel Pending by Quadient dans les semaines à venir.



Cette solution, qui s'appuie sur une technologie cloud avancée de suivi et de traçabilité, permettra ainsi de proposer la livraison et le retrait 24 heures sur 24 et sept jours sur sept aux transporteurs et consommateurs à travers le Royaume-Uni.



'Avec de grands transporteurs déjà engagés comme DPD UK, Evri et DHL, Quadient renforce rapidement sa présence dans des zones faciles d'accès et très fréquentées comme les points du réseau MFG', commente le groupe français.