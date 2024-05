Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: partenariat avec KeyNest au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir signé au Royaume-Uni un accord de partenariat exclusif avec KeyNest, acteur mondial des services d'échange de clés pour les hôtes Airbnb et les professionnels de l'immobilier.



'Dans le cadre de ce nouvel accord, le réseau ouvert de consignes colis Quadient, déjà adopté par des millions de consommateurs dans le pays, propose désormais un nouveau service pratique au-delà de la livraison de colis', précise le groupe.



Ses consignes Parcel Pending by Quadient peuvent désormais être utilisées pour 'stocker et échanger physiquement des clés en toute sécurité, pour les locations Airbnb, les services de nettoyage, la gestion immobilière, le covoiturage et bien d'autres contextes'.





