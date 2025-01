Quadient: partenariat avec Buzz Bingo au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat avec Buzz Bingo, plus grand opérateur de jeu du bingo au Royaume-Uni, pour déployer ses consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans 35 des 81 clubs du pays, avec comme objectifs de réaliser d'autres installations à l'avenir.



'Cette solution de collecte de colis, à la fois sécurisée et pratique, vise à enrichir l'expérience des membres de Buzz Bingo, attirer davantage de visiteurs et contribuer à une gestion plus durable du dernier kilomètre de livraison', explique la société.



Quadient poursuit l'expansion de son réseau de consignes intelligentes permettant la réception et le retour de colis des transporteurs tels que Royal Mail, DPD, Evri et UPS. Les consignes offrent aussi des services innovants, comme les dépôts de clés avec Keynest.





