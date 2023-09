Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: partenariat avec Auchan pour les consignes colis information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:33

(CercleFinance.com) - Quadient annonce être le nouveau partenaire exclusif d'Auchan France pour équiper plus de 400 hypermarchés et supermarchés en France avec ses consignes intelligentes en réseau ouvert via sa solution Parcel Pending by Quadient.



Déjà prêtes à accueillir les colis de Relais Colis et UPS, ces unités permettront à l'enseigne de grande distribution de proposer aux autres acteurs du transport d'accéder à son réseau étendu d'hypermarchés et supermarchés pour la livraison des colis de leurs clients.



'Ce partenariat permet à Quadient de développer un réseau de qualité très attractif, par l'accès exclusif à des points de livraison 'premium' parfaitement situés dans des zones urbaines à forte densité', affirme-t-il.