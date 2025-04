Quadient: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que le Science-Based Targets Initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), confirmant le respect par les engagements du groupe des critères scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.



L'entreprise a fixé pour objectif une réduction de 64% des émissions de Scope 1 et 2, ainsi que de 30% des émissions de Scope 3 d'ici 2030, par rapport à 2018. Elle s'engage également à réduire de 90% ses émissions absolues de Scope 1, 2 et 3 d'ici 2050.



Elle explique pour cela se concentrer sur l'optimisation de l'utilisation des énergies dans ses opérations, la transition vers des énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité globale, mais aussi miser sur l'innovation produit et les principes de l'économie circulaire.





Valeurs associées QUADIENT 14,6000 EUR Euronext Paris -2,80%