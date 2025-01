Quadient: nouvel USPP de 100 millions de dollars information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un nouveau placement privé américain (USPP) de 100 millions de dollars de billets de premier rang, avec MetLife Investment Management (MIM), renforçant ainsi sa position financière.



Ce nouvel USPP a une maturité moyenne de sept ans et est assorti d'une facilité de garantie supplémentaire permettant l'émission de billets de premier rang pour un montant principal global maximal de 50 millions de dollars.



L'opération contribue à allonger la maturité moyenne à environ quatre ans. Les covenants qui y sont attachés sont alignés sur les principaux covenants financiers de Quadient, notamment des capitaux propres supérieurs à 600 millions d'euros.





