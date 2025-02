Quadient: nouveau partenariat avec Morrisons Daily information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un nouveau partenariat avec Morrisons Daily, chaîne britannique de magasins d'alimentation et d'épicerie de proximité, pour déployer des consignes Parcel Pending by Quadient dans 230 magasins d'ici le printemps 2025.



Les 1000 magasins de proximité Morrisons daily proposent une solution de livraison de colis et ce nouveau partenariat permettra aux consommateurs de récupérer et de retourner en toute sécurité leurs colis livrés par Royal Mail, Evri, DPD et UPS.



Quadient poursuit le déploiement de son réseau de consignes sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon et l'Europe. Avec plus de 25.000 unités déjà installées dans le monde, il se rapproche de son objectif de 40.000 consignes dans le monde d'ici 2030.





