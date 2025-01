Quadient : nouveau contrat avec un fournisseur américain

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ce projet illustre le rôle clé de Quadient dans l'accompagnement des organisations pour concevoir des communications personnalisées et inclusives, créant un esprit de confiance et renforçant les relations client sur tous les canaux ", a déclaré Chris Hartigan, directeur solutions d'automatisation digitale chez Quadient.

(AOF) - Quadient , groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce un nouveau contrat avec un important fournisseur américain de solutions cloud intégrées pour la gestion du capital humain et de la paie. L’entreprise a sélectionné la plateforme de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire pour garantir la conformité en matière d’accessibilité pour l’un de ses clients, une agence fédérale américaine.

