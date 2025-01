Quadient: mis en avant dans un rapport IDC information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Quadient annonce qu'un nouveau rapport publié par le cabinet d'études de marché et de conseil IDC montre qu'il se rapproche rapidement de la première position dans le domaine des solutions de gestion des communications client (CCM).



Selon le rapport 'IDC Worldwide CCM Software Market Shares, 2023' publié en décembre 2024, le groupe a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 13,7% en 2023, en accélération par rapport à une croissance de 11% en 2022.



'Il s'agit également de la croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs de solutions de gestion des communications client (CCM) au niveau mondial, surpassant la croissance globale du marché', met en avant la société de logiciels.





