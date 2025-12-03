Quadient met la main sur CDP Communications
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 08:17
'Cette opération renforce l'engagement de Quadient en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité dans les communications clients et constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs stratégiques du plan Elevate to 2030', explique-t-il.
Désormais intégrées à son portefeuille de solutions d'automatisation digitale, les capacités avancées de CDP accéléreront l'innovation, renforceront les fonctionnalités de conformité et apporteront davantage d'agilité au développement produit.
Les équipes de CDP Communications, basées principalement à Markham (Canada), rejoindront la filiale canadienne de Quadient. La finalisation de la transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est attendue dans les prochains jours.
Valeurs associées
|14,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
