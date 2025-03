Quadient maintient ses prévisions pour la période 2024-2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

Quadient confirme également ses prévisions à trois ans pour la période 2024-2026, à savoir une croissance annuelle moyenne organique d'au moins 1,5% du chiffre d'affaires et d'au moins 3% de l'EBIT courant.

Côté perspectives, Quadient vise une accélération de la croissance organique du chiffre d'affaires et de la croissance organique de l'Ebit courant en 2025 par rapport à 2024.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 1,093 milliard d'euros, soit une croissance publiée de 2,8% et une croissance organique de 0,4% par rapport à l'exercice 2023, en ligne avec les attentes du groupe.

(AOF) - L'Ebitda de Quadient en 2024 a atteint 247 millions d'euros, en hausse de 3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2023. Il est en hausse organique de 3%, grâce à la forte croissance de 80% de l'activité Digital et à l'amélioration de la profitabilité dans l'activité Lockers, qui ont plus que compensé la moins bonne performance de l'activité Mail en matière d'Ebitda. Le taux de marge d'Ebitda du groupe s'établit à 22,6% en 2024, un taux relativement stable par rapport à l'année 2023. Le résultat opérationnel a atteint 123 millions d'euros en 2024, soit un repli de 7%.

