Quadient: le titre recule après un C.A. trimestriel en ligne information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Le titre Quadient a ouvert en baisse mercredi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel ressorti en ligne avec les attentes.



Le groupe français a généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 258 millions d'euros, en baisse de 1,1% en données publiées et de 2,5% en évolution organique.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'automatisation des interactions professionnelles dit avoir pâti de 'vents contraires' au cours du trimestre.



Il souligne que cette situation a été amplifiée par un environnement macroéconomique américain 'particulièrement difficile'.



La société assure cependant que son Ebit courant s'inscrit en croissance organique, soutenue par une évolution positive de la marge opérationnelle de ses trois divisions (digital, lockers, courrier).



En dépit de ce début d'année qualifié de 'compliqué' par les analystes d'AlphaValue, Quadient a maintenu ses objectifs 2025, à savoir une accélération de la croissance organique à la fois pour le chiffre d'affaires et l'Ebit courant, par rapport aux taux de croissance enregistrés en 2024.



Son titre était néanmoins sanctionné mercredi dans les premiers échanges suite à cette publication, l'ex-Neopost cédant près de 5% dans un marché parisien en hausse de 0,3%.





Valeurs associées QUADIENT 16,100 EUR Euronext Paris -4,62%