Quadient, le réseau de consignes dépasse les 3 000 unités au Royaume-Uni

La plateforme d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables a annoncé que son réseau Parcel Pending by Quadient, comptait désormais plus de 3 000 emplacements au Royaume-Uni.

La société explique que les consignes automatiques jouent le rôle de points de proximité, offrant des services sécurisés de retrait et de retour de colis en libre-service pour plusieurs transporteurs au sein d'un même réseau. Ouvertes à tous les principaux acteurs de la logistique, notamment Royal Mail, Evri, DPD et UPS, ces consignes permettent aux consommateurs d'envoyer, de retirer et de retourner leurs colis en toute sécurité, 24 heures sur 24, dans des emplacements stratégiques répartis sur l'ensemble du territoire.

La demande pour des solutions de gestion de colis flexibles ne cesse de croître et, avec plus de 28 200 consignes installées dans le monde, la société française s'estime en bonne voie pour atteindre son objectif de 40 000 consignes déployées à l'échelle mondiale d'ici 2030.