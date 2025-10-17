 Aller au contenu principal
Quadient lance une consigne de colis autonome alimentée à l'énergie solaire
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 12:21

Quadient annonce le déploiement au Royaume-Uni de son programme pilote pour la X Series, une consigne de colis autonome combinant alimentation solaire, batterie intégrée et module de dépôt de retours. Cette solution fonctionne sans raccordement électrique, peut être installée en quelques heures et offre des services 24h/24 et 7j/7 à faible impact carbone. Présentée au salon Parcel+Post Expo à Amsterdam du 21 au 23 octobre 2025, la X Series inclut également une imprimante d'étiquettes et des compartiments adaptés aux petits envois. Selon Benoît Berson, Directeur des Solutions Lockers, ce pilote illustre la volonté de Quadient d'allier innovation et durabilité dans le cadre de sa stratégie Elevate to 2030. Cette approche réduit les coûts et simplifie le déploiement, ouvrant la voie à une expansion plus rapide du réseau de consignes automatisées.

Valeurs associées

QUADIENT
13,800 EUR Euronext Paris +1,62%
