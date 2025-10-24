Quadient lance son réseau Parcel Pending en Italie
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 08:57
Cette dynamique est portée par des tendances telles que le e-commerce mobile, les paiements numériques, les incitations gouvernementales au digital, ainsi que par l'essor des services 'achetez maintenant, payez plus tard' et des portefeuilles électroniques.
Pour favoriser une adoption large, Quadient est en train de nouer des partenariats stratégiques avec des transporteurs et des enseignes majeurs en Italie, et prévoit l'installation de consignes dans des zones à forte affluence.
Cette approche collaborative vise à étendre la couverture du service, en offrant aux consommateurs davantage de flexibilité pour leurs livraisons et retours, tout en permettant aux entreprises de proposer des solutions logistiques plus durables.
Valeurs associées
|14,440 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
A lire aussi
-
Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite
-
L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer