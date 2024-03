Quadient : la société britannique Royal Mail rejoint son réseau

(AOF) - Quadient, qui publiera ses comptes annuels ce lundi, annonce que Royal Mail, la plus grande société de livraison de colis au Royaume-Uni, a rejoint le réseau ouvert Parcel Pending by Quadient dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Avec pour objectif d'offrir à ses clients un nouveau service avec une expérience unique, Royal Mail proposera les retours et les envois par consigne sur environ 200 sites à partir de mai 2024, tout en prévoyant à terme l'utilisation de 3000 sites à mesure que le réseau britannique se développera dans les années à venir.

Par ailleurs, Quadient annonce que son conseil d'administration a décidé d'approuver la cooptation de Bpifrance Investissement, en tant qu'administrateur indépendan, depuis le 22 mars.

Bpifrance Investissement, qui sera représenté par Emmanuel Blot, directeur d'investissement au sein de la division Mid & Large Cap de Bpifrance, succède à Sébastien Marotte, qui a souhaité ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024, afin de se consacrer pleinement à ses fonctions professionnelles.

