Quadient investit dans des fonctionnalités d'intelligence artificielle grâce à Microsoft Azure AI

(AOF) - Quadient a annoncé l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA). « L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients », explique la société spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier.

En s'appuyant sur Microsoft Azure AI, y compris Azure OpenAI Service, les solutions logicielles de Quadient permettront aux clients de bénéficier de fonctionnalités améliorées qui vont de la mesure de la lisibilité du contenu, de la similarité et du sentiment, à la génération de résumés de contenu contextuels et à la rationalisation de la création de contenu et de la gestion de la communication dans un environnement sécurisé avec des contrôles de la vie privée.

Les utilisateurs des solutions de gestion des comptes client Quadient AR et de l'expérience client Quadient Inspire seront les premiers à bénéficier des nouvelles capacités d'IA générative, disponibles dans les mois à venir.

AOF - EN SAVOIR PLUS

