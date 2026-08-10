Quadient intégré dans une étude de Forrester pour sa solution AP

Quadient annonce que sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP), Quadient Accounts Payable, figure pour la première fois dans le rapport The Forrester Wave : Accounts Payable Invoice Automation Software, Q2 2026.

La société française fait partie des entreprises sélectionnées par Forrester pour participer à son évaluation Forrester Wave 2026, dans le cadre de laquelle le cabinet d'analystes a évalué les 15 fournisseurs les plus importants du marché des logiciels d'automatisation des factures fournisseurs.

Pour Quadient, cette première inclusion dans l'évaluation "reflète la présence croissante de l'entreprise dans le domaine de l'automatisation financière ainsi que ses investissements continus pour aider les organisations à simplifier le traitement des factures, améliorer leur visibilité et renforcer leur efficacité opérationnelle".

Quadient Accounts Payable permet aux organisations d'automatiser la capture des factures, les circuits d'approbation et les processus de paiement, tout en offrant une meilleure visibilité sur la performance des comptes fournisseurs grâce à des analyses basées sur l'intelligence artificielle.