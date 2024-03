Quadient : hausse de son bénéfice net sur un an

(AOF) - Quadient annonce que son Ebitda a atteint 244 millions d’euros au cours de l’exercice 2023, soit une hausse de 1,8% par rapport à l’exercice 2022. Sa marge d’Ebitda ressort à 23% en 2023 contre 22,4% en 2022. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions en 2023 atteint 157 millions d'euros contre 151 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 4,4% en données publiées et de 9,3% en organique. Il est en ligne avec la perspective d'environ 10% qui avait été donnée au début de l'exercice.

Le résultat net part du groupe s'élève à 69 millions d'euros en 2023 contre 13 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 1,062 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une croissance organique de 1,9% par rapport à l'exercice 2022, un niveau en ligne avec la perspective d'environ 2% révisée en novembre 2023.

En outre, le taux de marge brute a progressé, passant de 73,3% en 2022 à 74,2 % en 2023. Cette amélioration résulte principalement d'une plus grande efficacité dans la chaîne d'approvisionnement, de mesures de contrôle des coûts et d'un effet volume/mix favorable.

Côté perspectives, Quadient table pour l'exercice 2024 sur des perspectives de croissance organique tant au niveau de son chiffre d'affaires que de celui de son résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions. Le groupe ne donne pas de précisions chiffrées à ce sujet.

Des objectifs financiers supplémentaires ainsi qu'une vision stratégique de sa trajectoire à trois ans seront présentés lors de son Capital Markets Day qui se tiendra le 19 juin prochain.

