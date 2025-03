Quadient facilite un nouveau service d’expédition de colis de Japan Post

(AOF) - Quadient annonce l’extension de son partenariat entre Japan Post et Packcity Japan, une joint-venture entre Quadient et Yamato Transport. Les consommateurs pourront désormais non seulement recevoir des livraisons de Japan Post dans le réseau ouvert de consignes automatisées de colis de Packcity Japan à travers le pays, mais aussi expédier des colis depuis ces consignes, appelées stations PUDO.

Grâce à une application mobile, les utilisateurs du service de colis Yu-Pack de Japan Post peuvent envoyer leurs colis depuis une station PUDO en toute simplicité, leur évitant ainsi l'attente aux guichets ou la gestion manuelle des bordereaux d'expédition.

