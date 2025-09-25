Quadient en chute libre après son avertissement sur résultats

(AOF) - Quadient (-18,07% à 13,06 euros) est relégué à la dernière marché du SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels.. La plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées anticipe désormais un léger recul organique de ses ventes alors qu'elle prévoyait auparavant une accélération de la croissance organique. Le résultat opérationnel courant 2025 est dorénavant attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique.

Le résultat opérationnel courant 2025 est dorénavant attendu dans une fourchette allant de stable à un léger recul organique.

La réduction de ses objectifs de revenus fait suite à la dégradation de ses comptes au premier semestre 2025.

Sur les six premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires consolidé de Quadient a atteint 517 millions d'euros, soit une baisse publiée de 3% et un repli organique de 3% par rapport au premier semestre 2024. Les revenus en Amérique du Nord (58% du chiffre d'affaires) sont en recul organique de 3,5% principalement dû à " une base de comparaison élevée de l'activité Mail sous l'effet de l'incertitude macro-économique aux États-Unis retardant la prise de décision des clients ".

L'Ebitda a atteint 109 millions d'euros, en baisse de 2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024. Malgré des volumes plus faibles, le taux de marge d'Ebitda s'établit à 21% au premier semestre 2025, en hausse de 0,2 point par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat opérationnel a atteint 57 millions d'euros au premier semestre 2025 contre 45 millions d'euros au premier semestre 2024.

Le résultat net part du groupe après intérêts minoritaires s'élève ainsi à 21 millions d'euros au premier semestre 2025, par rapport à 24 millions d'euros au premier semestre 2024.

" La performance du premier semestre 2025 a mis en évidence la dynamique solide des activités Digital et Lockers, qui compense la performance temporairement plus faible de l'activité Mail aux États-Unis, avec un résultat opérationnel courant stable ", a fait savoir Quadient.

Amélioration en vue au second semestre

Pour le second semestre, le chiffre d'affaires du groupe devrait s'améliorer par rapport au premier semestre 2025, soutenu par la poursuite de la forte dynamique des activités Digital et Lockers et par un rebond de l'activité Mail aux Etats-Unis, bien que moins marqué qu'initialement prévu.

En outre, sa rentabilité devrait continuer à progresser au second semestre par rapport au premier semestre 2025, grâce à " une forte amélioration de la contribution de Digital et Lockers et une marge Ebitda de l'activité Mail qui devrait rester à un niveau élevé, grâce à la poursuite de l'adaptation des coûts et malgré l'impact des droits de douane américains ".

AOF - EN SAVOIR PLUS