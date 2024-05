Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: distingué pour sa solution comptes clients information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été nommé Leader Technologique pour la troisième année consécutive dans le rapport d'analyse SPARK Matrix 2024 pour les applications de gestion des comptes clients du cabinet indépendant Quadrant Knowledge Solutions.



La société rappelle proposer une offre intégrée de solutions cloud pour l'automatisation des communications et processus d'entreprises les plus critiques, 'avec un impact significatif en matière de gain de temps, réduction des coûts et amélioration de l'expérience client'.



'Cette plateforme innovante, qui comprend la solution d'automatisation et de gestion des comptes clients de Quadient, a été reconnue à de nombreuses reprises par les analystes indépendants, confirmant sa position de leader sur le marché', poursuit-elle.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.31%