Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: distingué pour sa solution AP par QKS Group information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été listé comme Leader technologique dans la SPARK Matrix 2024 pour l'Automatisation des Comptes Fournisseurs (AP), après une analyse détaillée de ce marché réalisée par le cabinet d'analystes indépendants QKS Group.



Déjà nommé Leader technologique dans la matrice SPARK 2024 pour l'Automatisation des Comptes Clients (AR) en mai 2024, c'est la deuxième année consécutive où Quadient est reconnue Leader dans ces deux domaines dans les rapports SPARK Matrix.



Quadient AP, solution basée sur le cloud, automatise les processus de comptabilité fournisseurs de bout en bout pour les équipes financières et fait partie de la plateforme d'automatisation digitale de Quadient.





Valeurs associées QUADIENT 16,82 EUR Euronext Paris +2,44%