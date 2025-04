Quadient: distingué par Gartner pour sa solution AP information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été distingué dans le tout premier Gartner Magic Quadrant 2025 dédié aux applications de gestion des comptes fournisseurs (AP), une distinction résultant d'une analyse approfondie de ce marché et de ses différents acteurs.



Le groupe souligne que sa solution basée sur le Cloud Quadient AP 'élimine les saisies manuelles fastidieuses et réduit les erreurs ainsi que les délais de traitement grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation'.



'De plus, Quadient AP améliore la visibilité sur les flux financiers, facilitant ainsi la prise de décision, la gestion de la trésorerie, tout en garantissant la conformité et en renforçant la sécurité', ajoute Quadient.





