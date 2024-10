Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: distingué dans le classement MSCI ESG information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir obtenu la note 'AA' dans le classement MSCI ESG Ratings de septembre 2024, reflétant son 'engagement constant dans la gestion des risques et opportunités liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)'.



Ce classement évalue plus de 8.500 entreprises en considérant leur exposition aux risques ESG et leur capacité à les gérer comparativement à leurs pairs. Les notations se répartissent entre Leader (AAA, AA), Moyen (A, BBB, BB) et Retardataire (B, CCC).



'La note 'AA' de Quadient, obtenue pour la neuvième fois, souligne sa bonne performance sur la durée dans des domaines clés tels que la gouvernance d'entreprise et le développement des talents', souligne le groupe de logiciels et de consignes-colis.





