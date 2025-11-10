 Aller au contenu principal
Quadient distingué dans le classement EY et Numeum
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 10:25

Quadient annonce être à nouveau placé dans le Top 3 des éditeurs de logiciels français dans la catégorie 'Solutions Horizontales' selon la 15? édition du classement EY et Numeum, et se hisser à la 17? place du Top 250 toutes catégories confondues.

'Nous continuons à faire progresser notre plateforme d'automatisation intelligente, enrichie par l'intelligence artificielle, afin d'aider nos clients à simplifier leurs processus financiers et de communication', commente son DG Geoffrey Godet.

L'éditeur de logiciels pour interactions professionnelles rappelle aussi que le cabinet IDC l'a récemment désigné numéro un mondial sur le marché de la gestion des communications clients (CCM), avec 11% de parts de marché accumulées en 2024.

Par ailleurs, le cabinet QKS Group a attribué à Quadient le titre de Most Valuable Pioneer (pionnier de référence) dans sa matrice de maturité en intelligence artificielle appliquée au CCM, saluant l'intégration avancée de l'IA dans sa plateforme.

QUADIENT
14,8000 EUR Euronext Paris +3,50%
