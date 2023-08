Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: distingué dans deux rapports de Quadrant information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été distingué en tant que leader dans deux nouveaux rapports édités par le cabinet de conseil Quadrant Knowledge Solutions, concernant le marché des solutions logicielles d'automatisation comptable.



Ces deux rapports, SPARK Matrix Accounts Payable Automation 2023 et SPARK Matrix Accounts Receivable Applications 2023, sont dédiés aux solutions d'automatisation respectivement pour les comptes fournisseurs et pour les comptes clients.



Les solutions Quadient Comptes Clients et Quadient Comptes Fournisseurs font partie du Quadient Hub, une plateforme complète et unifiée de logiciels cloud regroupant les solutions du groupe pour l'automatisation intelligente des communications.





