Quadient: déploiement de consignes-colis pour ScotRail information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat avec ScotRail, l'opérateur ferroviaire national d'Écosse, pour le déploiement des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans les gares du réseau ferroviaire écossais.



Ces consignes de dernière génération 'simplifient la livraison et la collecte des colis, offrant aux voyageurs un service pratique, sécurisé et sans contact disponible 24h/24 et 7j/7, qui s'intègre parfaitement à leurs habitudes de déplacement', selon le groupe.



Cette initiative soutient aussi les efforts de développement durable de ScotRail en réduisant l'empreinte carbone associée aux méthodes de livraison traditionnelles, en optimisant la logistique et en diminuant les émissions sur le dernier kilomètre.





