Quadient: déploie ses consignes dans des stations Shell au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - Quadient annonce un partenariat avec les stations-service Shell, présentes sur plus de 540 sites au Royaume-Uni, afin d'y installer ses consignes intelligentes 'Parcel Pending'.



Une première phase de 200 installations est en cours, dans le cadre d'un objectif de 5 000 unités en accès libre d'ici 2027. Ces consignes, ouvertes à tous les transporteurs, permettent la livraison, le retour ou le retrait de colis 24h/24, ainsi que des services comme le retrait d'ordonnances ou le click-and-collect.



Katia Bourgeais Crémel, EVP chez Quadient, souligne que ce partenariat ' rapproche encore davantage les consignes intelligentes de la vie quotidienne des Britanniques.



L'initiative s'inscrit dans la volonté de Quadient de simplifier la logistique du dernier kilomètre tout en soutenant les engagements de Shell en matière de services durables et centrés sur le client.





