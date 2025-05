Quadient: de nouvelles fonctionnalités IA pour l'offre CCM information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Quadient , un concepteur français de logiciels d'entreprise, a annoncé jeudi le déploiement de nouvelles fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle (IA) au sein de son offre de gestion des communications client (CCM).



L'ex-Neopost explique avoir intégré plus de 300 améliorations, notamment en matière de gestion de contenu, dont l'intégration de formulaires PDF ou le suivi des modifications afin de renforcer la collaboration.



Parmi ces nouvelles fonctionnalités pilotées par l'IA figurent également l'analyse et la notation du sentiment en temps réel, la traduction automatique des contenus, ainsi que la détection des informations personnelles identifiables (PII).



D'après Quadient, l'objectif est de permettre aux équipes des clients de faciliter la création des communications, mais aussi de simplifier la conformité réglementaire et de traiter en masse des documents existants grâce à des modèles prédéfinis.



Selon le groupe, l'offre permet de réduire jusqu'à 50% le temps de création de contenus tout en doublant le volume de communications produites, sans avoir recours à plus d'effectifs.





Valeurs associées QUADIENT 16,760 EUR Euronext Paris +1,33%