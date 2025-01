Quadient: contrat avec un fournisseur de solutions RH information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Quadient annonce qu'un 'important fournisseur américain de solutions cloud intégrées pour la gestion du capital humain et de la paie', a sélectionné sa plateforme de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire.



Pour répondre aux exigences d'un client fédéral, cette entreprise devait garantir que ses communications respectaient la conformité à une réglementation visant à rendre les communications accessibles aux personnes en situation de handicap.



En 30 jours, Quadient lui a permis de répondre pleinement aux critères de conformité, notamment grâce à la création de tableaux imbriqués accessibles, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et renforçant durablement sa relation client.





