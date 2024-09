Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: contrat avec un assureur mondial information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un nouveau contrat pluriannuel de 6,5 millions d'euros avec 'l'un des plus grands assureurs mondiaux de biens et de sinistres cotés en bourse', qui adoptera Quadient Inspire, sa plateforme pour la gestion des communications clients, en infogérance.



Cette importante compagnie d'assurance, basée aux Etats-Unis et opérant dans plus de 50 pays sur tous les continents, pourra ainsi rationaliser et optimiser les communications clients dans l'ensemble de ses opérations mondiales.



Quadient Inspire permettra de consolider près de 70.000 modèles de communication et de supprimer plusieurs systèmes obsolètes, rendant le groupe réactif aux évolutions du marché tout en garantissant la conformité de ses communications dans ses opérations.





