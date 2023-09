Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: appel d'offres remporté auprès de l'UCANSS information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir remporté un appel d'offres auprès de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), centrale d'achat pour le compte de l'ensemble des organismes de la Sécurité Sociale, et conclu avec elle un accord-cadre d'une durée de quatre ans.



Il aura ainsi le mandat exclusif pour fournir une variété d'équipements d'affranchissement, mise sous pli et ouvre-lettres, qui viendront faciliter et fluidifier les flux de documents entrants et sortants gérés par les organismes affiliés à la Sécurité Sociale.



Déjà sélectionnée pour ses solutions d'ouvre-lettres et de mise sous pli lors du précédent appel d'offres, Quadient a ainsi remporté en plus le lot des machines à affranchir, devenant le seul fournisseur d'équipements de courrier autorisé sur les trois familles de solutions.