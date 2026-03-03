Quadient annonce des changements pour renforcer sa plateforme d'automatisation digitale
La société, plateforme mondiale d'automatisation facilitant les interactions professionnelles sécurisées et durables, a amorcé sa transition en 2019 lors de son changement de nom, passant de Neopost à Quadient . Ce nouveau nom, initialement utilisé pour son logiciel de gestion des communications clients, a été choisi pour refléter la transformation plus large de l'entreprise vers le digital. Aujourd'hui, l'ensemble du portefeuille de solutions repose sur des logiciels ainsi que des technologies d'automatisation et de gestion intelligente des flux clients: sa plateforme de gestion des communications clients, ses solutions d'automatisation financière, ses consignes colis intelligentes, ainsi que ses systèmes modernes de traitement du courrier.
Au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025, la plateforme d'automatisation de Quadient a enregistré le niveau le plus important de commandes de son histoire, avec une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre.
La société précise qu'en plaçant cette division sous la direction directe de Geoffrey Godet, elle renforce son ambition d'être un leader mondial du logiciel et de l'IA.
En outre, pour soutenir la prochaine phase de croissance, trois leaders de la plateforme ont été nommés au comité exécutif. Lilac Schoenbeck prend la direction de la R&D, du marketing produit et de la gestion produit du digital. Nicole Dwyer prend la responsabilité des ventes, des partenariats et de la satisfaction client pour l'Amérique, et Jean-Dominique Condé sera à la tête des opérations de revenus et de la performance commerciale du digital.
