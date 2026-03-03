 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quadient annonce des changements pour renforcer sa plateforme d'automatisation digitale
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:55

La société, qui développe des logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier, a annoncé le renforcement de sa position de leader dans le domaine du logiciel, son directeur général prenant la direction de l'activité de plateforme d'automatisation digitale.

La société, plateforme mondiale d'automatisation facilitant les interactions professionnelles sécurisées et durables, a amorcé sa transition en 2019 lors de son changement de nom, passant de Neopost à Quadient . Ce nouveau nom, initialement utilisé pour son logiciel de gestion des communications clients, a été choisi pour refléter la transformation plus large de l'entreprise vers le digital. Aujourd'hui, l'ensemble du portefeuille de solutions repose sur des logiciels ainsi que des technologies d'automatisation et de gestion intelligente des flux clients: sa plateforme de gestion des communications clients, ses solutions d'automatisation financière, ses consignes colis intelligentes, ainsi que ses systèmes modernes de traitement du courrier.

Au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025, la plateforme d'automatisation de Quadient a enregistré le niveau le plus important de commandes de son histoire, avec une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre.

La société précise qu'en plaçant cette division sous la direction directe de Geoffrey Godet, elle renforce son ambition d'être un leader mondial du logiciel et de l'IA.

En outre, pour soutenir la prochaine phase de croissance, trois leaders de la plateforme ont été nommés au comité exécutif. Lilac Schoenbeck prend la direction de la R&D, du marketing produit et de la gestion produit du digital. Nicole Dwyer prend la responsabilité des ventes, des partenariats et de la satisfaction client pour l'Amérique, et Jean-Dominique Condé sera à la tête des opérations de revenus et de la performance commerciale du digital.

Valeurs associées

QUADIENT
12,8400 EUR Euronext Paris -1,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:00

    Bernstein a inclus le groupe de services informatiques dans une liste de valeurs européennes susceptibles d'être les prochaines à subir les conséquences de la disruption liée à l'IA. L'analyste cite également Ocado, Quadient et TeamViewer comme des actions qui "continuent d'être négociées comme si la disruption liée à l'IA était le problème de quelqu'un d'autre". Ces actions n'ont donc pas encore pleinement intégré les risques signalés par le courtier.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank