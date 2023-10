Qu’est-ce qui influence la valeur d’une action ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Si vous souhaitez investir sur le marché des actions, il est important de connaître et de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la valeur d'une action pour prendre de meilleures décisions. Alors que de nombreux éléments interviennent dans la détermination du prix d'une action, jetons un coup d'œil aux éléments qui l'influencent le plus.

Le rendement du dividende

Puisqu'il représente le pourcentage du dividende d'une action par rapport à son prix actuel, le rendement du dividende a le pouvoir d'attirer ou de repousser les investisseurs. Les investisseurs à long terme en quête de revenus passifs réguliers sont particulièrement intéressés par les actions qui offrent des dividendes. Cette préférence peut avoir un impact sur la demande d'actions spécifiques, ce qui, à son tour, peut influencer la valeur de ces actions.

Attention, il est important de noter que le rendement du dividende est influencé par le prix de l'action en question. Plus il baisse, plus le rendement du dividende augmente, et inversement. Cela signifie qu'une action dont le prix chute peut sembler plus attrayante pour les investisseurs en raison de son rendement de dividende plus élevé. Il faut donc toujours considérer d'autres facteurs en plus du rendement du dividende.

Les nouvelles concernant l'entreprise

L'impact de l'actualité concernant les perspectives de croissance et de rentabilité d'une entreprise influence directement la valeur de ses actions, car les investisseurs cherchent à anticiper leurs conséquences potentielles.

Des informations positives (résultats financiers solides, importants contrats, nouveaux produits ou services innovants...) suscitent la confiance des investisseurs et stimulent la demande d'actions pouvant conduire à une augmentation de leur valeur. La situation inverse peut s'observer lorsque des nouvelles négatives (pertes financières, scandales, litiges, problèmes opérationnels...) ébranlent la confiance des investisseurs.

La saison des résultats

Lorsque les entreprises publient leurs résultats financiers trimestriels ou annuels lors de la saison des résultats, cela fournit aux investisseurs des informations clés sur les performances d'une entreprise (ventes, marge opérationnelle, bénéfice, bénéfice par action, etc.).

Ces informations influencent généralement leur perception de la santé financière et des projets de croissance de l'entreprise en question, ce qui affecte la valeur de ses actions.

Le cycle économique et la conjoncture

Les diverses étapes du cycle économique (expansion, pic, récession et creux) impactent directement les performances financières des entreprises, influençant ainsi la valeur de leurs actions.

Pendant les phases d'expansion économique, les entreprises connaissent une croissance de leurs revenus et bénéfices, renforçant la confiance des investisseurs et suscitant une demande plus importante de leurs actions, ce qui augmente leur valeur. En revanche, lors des récessions, cette tendance s'inverse.

L'évolution des politiques monétaires et des taux de change

Les décisions prises par les banques centrales en matière de taux d'intérêt et d'autres outils de politique monétaire influencent la valeur de l'argent et donc le coût de l'emprunt, ainsi que les conditions de financement pour les entreprises.

La variation des taux de change de la monnaie concernée influence la compétitivité d'une entreprise sur les marchés mondiaux et donc sa performance financière, surtout si elles réalisent une part importante de ses ventes à l'étranger, ce qui influence la valeur de ses actions.

La note de crédit de l'entreprise

Émise par des agences de notation, la note de crédit reflète l'aptitude d'une entreprise à honorer ses dettes. Ainsi, cette note exerce une influence sur la façon dont les investisseurs perçoivent la stabilité financière de l'entreprise et le risque potentiel de défaut.

Une note de crédit élevée a le pouvoir de renforcer la confiance des investisseurs et de soutenir une augmentation de leur prix, tandis qu'une note de crédit peu favorable pourrait susciter des hésitations et conduire à une diminution de la valeur des actions.

Les recommandations des grands analystes

Les recommandations émises par les grands analystes sur la performance attendue des actions analysées (« acheter », « vendre » ou « conserver ») ont un impact significatif sur la valeur d'une action, puisqu'elles sont émises après une étude approfondie des performances d'une entreprise et de ses perspectives de croissance.

De plus, les investisseurs accordent une grande importance aux avis des analystes réputés, ce qui peut influencer leurs décisions d'investissement et donc faire varier le cours des actions.

Le sentiment des investisseurs

La dynamique du marché boursier est en grande partie façonnée par les émotions et les anticipations des investisseurs quant à la performance future d'une action. Cela explique pourquoi le sentiment et l'humeur des investisseurs peuvent susciter des fluctuations de prix importantes.

Lorsque les investisseurs sont confiants quant aux perspectives d'une entreprise, ils ont tendance à acheter davantage de ses actions, ce qui accroît la demande et fait grimper leur valeur. En revanche, si les investisseurs sont pessimistes ou préoccupés quant à l'avenir d'une entreprise, ils peuvent décider de vendre leurs actions, entraînant ainsi une dépréciation de leur valeur.