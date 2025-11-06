Qu'est-ce que Metsera, la cible de la guerre d'enchères entre Pfizer et Novo Nordisk ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO sont engagés dans une guerre d'enchères pour la société de biotechnologie Metsera MTSR.O , les géants pharmaceutiques cherchant à augmenter leur portefeuille de produits sur le marché en plein essor des médicaments amaigrissants.

QU'EST-CE QUE METSERA?

Metsera est une société de biotechnologie en phase clinique basée à New York qui se consacre au développement de traitements contre l'obésité et les maladies métaboliques.

Fondée en 2022 par Population Health Partners et ARCH Venture Partners, la société est entrée en bourse sur le Nasdaq en janvier 2025 avec une évaluation initiale de 2,7 milliards de dollars.

Depuis lors, sa valeur de marché a grimpé à environ 7,5 milliards de dollars à la clôture des marchés mercredi.

Novo Nordisk a proposé d'acheter le développeur de médicaments contre l'obésité pour 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer a fait une offre allant jusqu'à 8,1 milliards de dollars.

QUELS SONT LES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ DÉVELOPPÉS PAR METSERA?

Le principal produit en cours de développement de Metsera est le MET-097i, un agoniste du récepteur GLP-1 conçu pour être injecté une fois par mois. Les médicaments de perte de poids Wegovy de Novo et Zepbound et Mounjaro d'Eli Lilly nécessitent des injections hebdomadaires.

Le médicament a démontré une perte de poids ajustée au placebo allant jusqu'à 14,1 % après 28 doses hebdomadaires allant de 0,4 mg à 1,2 mg dans deux essais de phase intermédiaire . Un résultat ajusté au placebo est la différence de résultats entre un groupe de traitement et un groupe de contrôle recevant un placebo.

L'entreprise prévoit de commencer les essais de phase avancée dans le courant de l'année et de développer le médicament pour l'utiliser dans des thérapies combinées et des versions orales.

Le deuxième candidat de Metsera, MET-233i , est actuellement en phase d'essais préliminaires, où il a aidé les patients à perdre 8,4 % de leur poids, après ajustement pour le placebo, au bout de 36 jours. Ce médicament appartient à une classe de médicaments qui imitent l'hormone pancréatique amyline qui est cosécrétée avec l'insuline. Il s'agit également d'un médicament injectable.

La société développe également le MET-002o, un agoniste oral du récepteur GLP-1 actuellement en phase d'essais préliminaires.

Les analystes de Leerink estiment que les médicaments de Metsera pourraient dépasser les 5 milliards de dollars de ventes annuelles maximales.

COMMENT SE COMPARE-T-IL AUX LEADERS DU MARCHÉ?

Le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N a enregistré des ventes de 3,6 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 185 % d'une année sur l'autre, tandis que son Mounjaro a rapporté 6,5 milliards de dollars.

Les ventes de Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , une injection hebdomadaire de semaglutide, ont ralenti en raison de la concurrence et des produits copiés. Une injection combinée n'a pas répondu aux attentes dans les essais en phase finale, ce qui a conduit à un pivot vers une version orale, qui a montré une perte de poids allant jusqu'à 16,6 % dans les essais.

Pfizer n'a pas de médicament injectable pour la perte de poids. La société a abandonné deux candidats GLP-1 oraux, le lotiglipron en 2023 et le danuglipron en 2025, en raison de problèmes de sécurité hépatique, ce qui la prive d'un médicament interne viable contre l'obésité.

ACTIONNARIAT ET BAILLEURS DE FONDS

Arch Venture Partners est le principal actionnaire de Metsera, détenant une participation d'environ 25 % par l'intermédiaire de son ARCH Venture Fund XII et XIII, dirigé par l'investisseur Bob Nelsen.

Alphabet Inc GOOGL.O détient environ 5 % de la société.

Le président exécutif de Metsera est Clive Meanwell, cofondateur de Population Health Partners.