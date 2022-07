Qu’est-ce que l’investissement durable ?

information fournie par ODDO BHF AM • 26/07/2022 à 13:49

L'investissement durable est une approche de l'investissement qui prend en compte des critères « extra-financiers » ou ESG pour Environnement, Social et gouvernance, en plus de critères financiers, dans l'analyse, la sélection et la gestion des investissements.

Cette approche permet de mieux appréhender les risques ESG et de pouvoir identifier les entreprises les plus prometteuses pour l'économie de demain.