Qu'est-ce que l'application indienne de cybersécurité Sanchar Saathi, très controversée sur le plan politique ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte pour refléter le revirement de l'Inde) par Arpan Chaturvedi et Munsif Vengattil

L'Inde a retiré mercredi un mandat exigeant des fabricants de smartphones qu'ils préchargent une application publique de cybersécurité appelée Sanchar Saathi sur tous les nouveaux appareils , à la suite d'un tollé susc ité par les craintes d'espionnage du gouvernement dans le pays le plus peuplé du monde.

QUE FAIT L'APPLICATION?

Actuellement disponible dans les boutiques d'applications Apple et Android, Sanchar Saathi est présentée comme un outil de sécurité centré sur le citoyen.

Elle permet aux utilisateurs de bloquer et de retrouver des téléphones portables perdus ou volés en utilisant l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), qui est un code unique pour l'appareil.

Elle permet également aux utilisateurs de vérifier le nombre de connexions mobiles enregistrées sous leur nom, ce qui les aide à identifier et à déconnecter les numéros frauduleux utilisés dans les escroqueries.

D'autres fonctionnalités incluent des outils permettant de signaler les appels présumés frauduleux et de vérifier l'authenticité des appareils usagés avant l'achat.

L'ORDONNANCE INITIALE DU GOUVERNEMENT

Le 28 novembre, le ministère indien des télécommunications a demandé en privé à tous les fabricants de smartphones de précharger leurs nouveaux appareils avec l'application, précisant qu'elle devait être "visible, fonctionnelle et activée" lors de la première installation. Reuters a été le premier à faire état de cette demande lundi.

L'agence a également précisé que les fabricants devaient veiller à ce que les utilisateurs ne puissent pas désactiver ou restreindre les fonctionnalités de l'application.

Pour les appareils déjà fabriqués, les entreprises ont été informées qu'elles devaient installer l'application par le biais de mises à jour logicielles.

Le gouvernement a déclaré que ce mandat était essentiel pour lutter contre la "grave mise en danger" de la cybersécurité des télécommunications causée par la falsification de l'IMEI.

CE QUI A CHANGÉ

Le mandat est devenu un sujet de discussion à la télévision aux heures de grande écoute et dans les médias sociaux, suscitant de vives critiques de la part des défenseurs de la vie privée et des membres de l'opposition politique.

Le Parti du Congrès, principal parti d'opposition, a exigé l 'annulation du mandat, le qualifiant d'inconstitutionnel.

La Fondation pour la liberté de l'Internet, un groupe de défense de la liberté d'expression, a déclaré sur X qu'elle "lutterait contre cette orientation jusqu'à ce qu'elle soit annulée".

Mercredi, le gouvernement est revenu sur sa décision, un rare revirement de politique pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

SANCHAR SAATHI EN CHIFFRES, COLLECTE DE DONNÉES

Le gouvernement indien affirme que l'application a été téléchargée plus de 14 millions de fois et que le système a permis de bloquer plus de 4,2 millions de téléphones volés ou perdus, en plus de mettre fin à plus de 30 millions de connexions mobiles frauduleuses.

Le gouvernement précise que l'application "ne recueille pas automatiquement d'informations personnelles spécifiques sans en informer l'utilisateur"

Sa politique de confidentialité indique que les utilisateurs devront donner leur autorisation pour partager l'accès aux appareils photo, aux photos et aux fichiers pour les iPhones - pour des utilisations sélectionnées.

Pour Android, les utilisateurs devront partager les journaux d'appels, envoyer des messages pour l'enregistrement, passer et gérer des appels téléphoniques "pour détecter les numéros de téléphone mobile dans votre téléphone", ainsi qu'autoriser l'accès aux caméras et aux photos.

LOGIQUE DU GOUVERNEMENT, RÉPONSE DE L'INDUSTRIE

Le gouvernement indien affirme que les criminels clonent ou usurpent souvent des numéros IMEI valides sur des appareils volés, ce qui rend impossible la traque des criminels ou le blocage du matériel.

L'Inde, qui dispose d'un vaste marché pour les téléphones d'occasion, souhaite également empêcher les gens d'acheter des appareils volés ou figurant sur une liste noire.

Selon Reuters, Apple s'inquiétait de ses vulnérabilités en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Selon Counterpoint Research, plus de 95 % des smartphones indiens fonctionnent sous Android de Google, le reste étant sous iOS d'Apple.