Qu'est-ce que l'application indienne de cybersécurité Sanchar Saathi, très controversée sur le plan politique ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arpan Chaturvedi et Munsif Vengattil

Le mandat indien exigeant que les fabricants de smartphones préchargent une application de cybersécurité appartenant à l'État sur tous les nouveaux appareils a déclenché une tempête politique, attisant les craintes d'espionnage du gouvernement dans le pays le plus peuplé du monde.

L'application, appelée Sanchar Saathi, ou Partenaire de communication, est au centre d'une tempête impliquant Apple

AAPL.O , Samsung 005930.KS , Xiaomi 1810.HK et d'autres grandes entreprises technologiques. Elles ont reçu un délai de 90 jours pour se mettre en conformité.

QUE PROPOSE L'APPLICATION?

Actuellement disponible dans les magasins d'applications Apple et Android, Sanchar Saathi est présentée comme un outil de sécurité centré sur le citoyen.

Elle permet aux utilisateurs de bloquer et de retrouver les téléphones portables perdus ou volés en utilisant l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), qui est un code unique pour l'appareil.

Elle permet également aux utilisateurs de vérifier le nombre de connexions mobiles enregistrées sous leur nom, ce qui les aide à identifier et à déconnecter les numéros frauduleux utilisés dans les escroqueries.

D'autres fonctions permettent de signaler les appels présumés frauduleux et de vérifier l'authenticité des appareils usagés avant l'achat.

QUEL EST LE NOUVEAU MANDAT?

Le 28 novembre, le ministère indien des télécommunications a demandé en privé à tous les fabricants de smartphones de précharger leurs nouveaux appareils avec l'application, précisant qu'elle devait être "visible, fonctionnelle et activée" lors de la première installation. Reuters a été le premier à faire état de cette demande lundi.

Les fabricants doivent également veiller à ce que les utilisateurs ne puissent pas désactiver ou restreindre les fonctionnalités de l'application.

Pour les appareils déjà fabriqués, les entreprises doivent installer l'application par le biais de mises à jour logicielles.

Une source industrielle ayant une connaissance directe de la situation a déclaré que les mises à jour logicielles finiraient par déployer l'application pour les utilisateurs de téléphones existants, ce qui signifie qu'elle pourrait toucher plus de 735 millions de personnes.

Le gouvernement a déclaré que ce mandat était essentiel pour lutter contre la "grave mise en danger" de la cybersécurité des télécommunications causée par la falsification de l'IMEI.

SANCHAR SAATHI EN CHIFFRES, COLLECTE DE DONNÉES

Le gouvernement indien affirme que l'application a été téléchargée plus de 10 millions de fois et que le système a permis de bloquer plus de 4,2 millions de téléphones volés ou perdus, en plus de mettre fin à plus de 30 millions de connexions mobiles frauduleuses.

Le gouvernement précise que l'application "ne saisit pas automatiquement d'informations personnelles spécifiques sans en informer l'utilisateur"

Sa politique de confidentialité indique que les utilisateurs devront donner leur autorisation pour partager l'accès aux appareils photo, aux photos et aux fichiers pour les iPhones - pour des utilisations sélectionnées.

Pour Android, les utilisateurs devront partager les journaux d'appels, envoyer des messages pour l'enregistrement, passer et gérer des appels téléphoniques "pour détecter les numéros de téléphone mobile dans votre téléphone", ainsi qu'autoriser l'accès aux caméras et aux photos.

Selon Reuters, Apple s'inquiète de ses vulnérabilités en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Selon Counterpoint Research, plus de 95 % des smartphones indiens fonctionnent sous Android de Google, le reste étant sous iOS d'Apple.

LOGIQUE GOUVERNEMENTALE; RÉPONSE PUBLIQUE ET POLITIQUE

Le gouvernement indien affirme que les criminels clonent ou usurpent souvent des numéros IMEI valides sur des appareils volés, ce qui rend impossible la traque des criminels ou le blocage du matériel.

L'Inde, qui dispose d'un vaste marché pour les téléphones d'occasion, souhaite également empêcher les gens d'acheter des appareils volés ou figurant sur une liste noire.

Le mandat est depuis devenu un sujet de discussion à la télévision locale aux heures de grande écoute et dans les médias sociaux, suscitant de vives critiques de la part des défenseurs de la vie privée et des membres de l'opposition politique.

Le Parti du Congrès, principal parti d'opposition, a exigé que le mandat soit annulé, le qualifiant d'inconstitutionnel.

La Fondation pour la liberté de l'Internet, un groupe de défense de la liberté d'expression, a déclaré sur X qu'elle "lutterait contre cette directive jusqu'à ce qu'elle soit annulée"