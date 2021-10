Qu’est-ce que l’AMF ?

Siège de l'Autorité des marchés financiers. (© AMF)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.

L’AMF régule la place financière française, ses acteurs et les produits d'épargne qui y sont commercialisés. Elle veille également à la bonne information des investisseurs et se mobilise aux niveaux européen et international pour faire évoluer la réglementation.

Elle est notamment membre de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et entretient des liens avec la SEC américaine (Securities and Exchange Commission) au sein du GAFI (groupe d’action financière) pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En France, l'apparition d'une autorité des marchés financiers date du 28 septembre 1967 avec la création de la Commission des Opérations de Bourse (COB) chargée notamment de veiller au bon fonctionnement des bourses de valeurs.

En 1996, a été créé le Conseil des Marchés Financiers (CMF) à la tête d’un pouvoir réglementaire et de discipline sur les acteurs des marchés financiers qui opèrent en France. Une autorité disposant par ailleurs d’un pouvoir de sanction.

Gendarme de la Bourse

C’est à l’issue de la fusion de ces deux organismes que l’AMF a vu le jour le 1er août 2003. Cette Autorité administrative indépendante a hérité de l’ensemble des missions de ses ancêtres et dispose d’un pouvoir réglementaire et d’une large autonomie financière et de gestion.

D’un côté, elle établit le règlement général