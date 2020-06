Qu'est-ce qu'une entreprise du CAC 40 ?

Total a pendant longtemps été la première pondération du CAC 40. Il a récemment été détrôné par LVMH, avec un poids de 9,6% contre 8,3% pour le pétrolier. (© J. Corric)

Les sociétés de l'indice phare figurent parmi les plus importantes capitalisations de la Bourse du Paris. Elles sont considérées comme les fleurons de la cote française.

Une entreprise est dite «du CAC 40» lorsqu'elle fait partie de cet indice boursier, le plus important de la Bourse de Paris.

Le CAC 40 est composé des quarante principaux fleurons cotés de l'économie française, comme Total, Sanofi, L'Oréal ou LVMH. Ces grands groupes réalisent le plus souvent des milliards, voire des dizaines de milliards de chiffre d'affaires par an et ont généralement d'importantes activités à l'international.

Des groupes au profil mature

Les entreprises du CAC 40 ne sont pas nécessairement les plus dynamiques de la cote parisienne en termes de croissance des bénéfices.

Ce sont en effet majoritairement des groupes matures, qui se développent en partie grâce à des acquisitions.

En revanche, nombre d'entre eux distribuent d'attractifs dividendes à leurs actionnaires. Leur taille et leur longévité en font aussi a priori des placements plus sûrs pour les épargnants que de petites sociétés au profil davantage spéculatif.

L'indice CAC 40 a été officiellement lancé le 15 juin 1988, avec un effet rétroactif au 31 décembre 1987, sur une base de 1.000 points.

CAC est l'acronyme de «Cotation Assistée en Continu». Cela signifie que sa valeur fluctue en permanence tous les jours ouvrés entre 9h00 à 17h30. Ce nom rend aussi hommage à la Compagnie des Agents de