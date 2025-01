Qu’attendre des bons du Trésor américain en 2025 ?

"Face aux nombreuses incertitudes, nous pensons que les taux pourraient être abaissés à 4%, voire même à 3,75%, au cours de 2025." (Crédits: Adobe Stock)

Par Eoin Walsh, Gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management

Avec la mise en place progressive de la nouvelle administration Trump, il est difficile de distinguer la rhétorique ou les tactiques de négociation des véritables politiques. Cependant, de nombreuses mesures proposées pourraient avoir un impact significatif sur l'année à venir.

Les réductions d'impôts, les restrictions sur l'immigration, la déréglementation et les tarifs douaniers figurent toutes à l'ordre du jour, avec des répercussions à la fois nationales et mondiales. Par ailleurs, peu de progrès sont attendus sur la réduction du déficit budgétaire américain. Une augmentation du déficit et du ratio dette/PIB, combinée à une demande accrue de prime de terme, pourrait peser sur les bons du Trésor américains (UST) et pousser les rendements à la hausse en 2025 – une tendance déjà observée depuis l'élection.

Face aux nombreuses incertitudes, nous pensons que les taux pourraient être abaissés à 4%, voire même à 3,75%, au cours de 2025. Cela dit, une économie qui reste robuste et des politiques de Trump ralentissant la lutte contre l'inflation pourraient limiter les baisses de taux à une ou deux seulement au cours des 12 prochains mois. Le dot plot de la Fed indique actuellement seulement 50 points de base de réduction, mais notre scénario central prévoit un ajustement légèrement plus important.

Tensions commerciales

À mesure que les politiques de Trump se préciseront et que de nouvelles données sur l'inflation et le chômage seront disponibles, les marchés commenceront probablement à intégrer dans leurs prix les taux directeurs finaux pour ce cycle. Cela devrait aider à normaliser la courbe des taux et à ramener les rendements des bons du Trésor à 10 ans au-dessus des taux directeurs. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de rallye prolongé pour les UST en 2025. Nous pensons que les rendements resteront globalement stables sur l'année, avec toutefois une volatilité accrue, avec des variations comprises entre des creux sous 4% et des pics proches de 5%, en ligne avec la fourchette observée en 2024.

Nous anticipons également une nouvelle série de tensions commerciales avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, les principaux partenaires commerciaux mondiaux tels que la Chine, le Canada et le Mexique étant visés. Bien qu'il soit difficile de prédire précisément l'ampleur de nouveaux tarifs ou leur portée, les devises flottantes devraient absorber une partie des impacts, comme ce fut le cas lors de la première administration Trump. Il est également possible que ces nouveaux tarifs soient moins étendus qu'annoncé pendant la campagne électorale, et qu'ils servent davantage de levier de négociation. Des implications positives pourraient aussi émerger, par exemple si un cessez-le-feu était conclu dans la guerre en Ukraine, comprenant peut-être la levée des sanctions énergétiques.

Nous prévoyons que la croissance américaine continuera de ralentir, sous l'effet de taux élevés et d'un consommateur affaibli (même si temporairement soutenu par des réductions d'impôts). Cependant, la croissance pour 2025 devrait tout de même se situer entre 2 et 2,25%.