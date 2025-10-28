 Aller au contenu principal
Qorvo bondit suite à la fusion avec Skyworks pour un montant de 22 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour smartphones Qorvo QRVO.O ont bondi de 12,2 % à 103,40 $ dans les transactions de pré-marché ** Les fournisseurs d'Apple AAPL.O , Skyworks Solutions

SWKS.O et Qorvo, vont fusionner dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise la société combinée à environ 22 milliards de dollars

** Les actionnaires de Qorvo recevront 32,50 $ en espèces et 0,960 action Skyworks pour chaque action détenue

** QRVO devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis près d'un an si les gains se maintiennent.

** Les actions de SKWS sont en hausse de 12,5 % à 85,30 $ avant la mise sur le marché

** Six des 27 sociétés de courtage considèrent QRVO comme un "achat" ou plus, 17 comme un "maintien" et quatre comme une "vente" ou moins; leur PT médian est de 95 $ - données LSEG ** Jusqu'à la clôture de lundi, QRVO a progressé de 31,8 % depuis le début de l'année, contre 22,4 % pour l'indice Nasdaq

.IXIC .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APPLE
268,8100 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex 0,00%
QORVO
92,1300 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE 0,00%
SKYWORKS SOLUTIO
75,8400 USD NASDAQ 0,00%
A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en hausse, l'optimisme ne retombe pas
    information fournie par AFP 28.10.2025 14:37 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, poursuivant sa course aux records liée aux espoirs d'un accord commercial sino-américain, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et une multitude de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)
    Nouvel accord entre Microsoft et OpenAI
    information fournie par AOF 28.10.2025 14:37 

    (AOF) - Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L’accord prévoit la création d’une société d’intérêt public (PBC) et une recapitalisation. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Microsoft, Starbucks, Snap) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,64%), pour le Standard ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va supprimer environ 14 000 emplois d'entreprise sous l'impulsion de l'IA
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le contenu de l'article) par ... Lire la suite

