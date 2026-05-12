 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qnity revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel alors que les dépenses en IA augmentent
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres au paragraphe 2)

Le fournisseur de solutions pour semi-conducteurs Qnity Electronics Q.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, porté par la demande en matière d'intelligence artificielle et de calcul haute performance.

L'action de la société a gagné plus de 5 % en début de séance.

La demande en équipements pour semi-conducteurs est en forte hausse grâce aux dépenses d'infrastructure en IA, ce qui profite à des fournisseurs comme Qnity, qui fabrique des puces, des solutions d'encapsulation avancées, des interconnexions et des produits de gestion thermique pour les centres de données.

* Qnity prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,23 et 5,38 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 4,97 à 5,17 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes estiment en moyenne le chiffre d'affaires annuel à 5,12 milliards de dollars.

* Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 3,80 et 4,14 dollars par action, contre une prévision précédente de 3,55 à 3,95 dollars.

* La société, basée à Wilmington, dans le Delaware, a été scindée du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N en octobre et a commencé à être cotée en Bourse en tant que société indépendante en novembre.

* Au premier trimestre, Qnity a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,27 milliard de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,08 dollar par action, contre des estimations de 92 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars.

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
50,590 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pick-up Dodge RAM, marque du groupe Stellantis. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les partenariats au coeur de la stratégie future de Stellantis-DG
    information fournie par Reuters 12.05.2026 16:07 

    (Actualisé avec précisions et citations) Le directeur général de Stellantis STLAM.MI Antonio Filosa a déclaré mardi que les partenariats constitueraient une part importante de la stratégie future du groupe, qu'il doit dévoiler la semaine prochaine. Dans une interview ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street ouvre en baisse après les chiffres de l'inflation
    information fournie par Reuters 12.05.2026 16:05 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse ‌mardi après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis qui montrent une accélération de l'inflation en rythme annuel, tandis ​que l'incertitude au Moyen-Orient ne favorise pas l'appétit pour le risque. Dans ... Lire la suite

  • Les prix de l'essence sont affichés dans une station-service de Titusville
    USA : Les prix à la consommation décélèrent en avril
    information fournie par Reuters 12.05.2026 15:58 

    Les ‌prix à la consommation ​aux États-Unis ont décéléré sur un mois en avril, montrent ​les données officielles publiées mardi, ​tandis que l'inflation ⁠annuelle poursuit son envolée. Les prix ‌à la consommation ont augmenté de 0,6% en ​un ‌mois, conformément ... Lire la suite

  • Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes
    Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes
    information fournie par AFP Video 12.05.2026 15:57 

    Un cas contact à l'hantavirus identifié à Concarneau (Finistère) a été transféré au service des maladies infectieuses du CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) dans un contexte de durcissement des règles d'isolement en France.

Mes listes

valeur

dernier

var.
NOVACYT
0,793 -12,18%
CAC 40
7 980,72 -0,94%
Pétrole Brent
108 +3,27%
SOITEC
145,65 -9,93%
NANOBIOTIX
40,88 -3,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank